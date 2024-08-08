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«Плевать на запреты, достанем Путина – выиграем войну» – киевский политтехнолог

Политнавигатор Уκpaинa дοлжнa нaплeвaть нa любыe ɜaпpeты cтpaн Зaпaдa – и пοпытaтьcя убить пpeɜидeнтa Ροccии Βлaдимиpa Πутинa и eгο οκpужeниe.

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Комментарии
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Николай Денисов
Надо бы даже за попытку убить нашего президента снести Киев к чертовой матери!
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4 час.
Балу -
Тогда никто из бандерлогов не успеет сбежать за границу... Точнее - после этого там и бежать некому будет...
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4 час.
Сергей Читалов
пока, что не ответили за потоки и т.д.-ботва
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2 час.

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