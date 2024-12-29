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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хабиб – о подготовке Махачева к бою с Царукяном: «Четверка с натяжкой. В среду вечером отдыхали, а нельзя было»

«Доволен ли я? Честно? Четверка с натяжкой. В среду вечером отдыхали, а нельзя было. Отдыхаем в воскресенье и в субботу вечером, все», – сказал Хабиб Нурмагомедов.

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