В РИИ прошла конференция о роли мусульманской молодежи в укреплении патриотизма

Более 100 студентов из ведущих вузов России собрались в Российском исламском институте на масштабной конференции, посвященной роли мусульманской молодежи в сохранении единства страны и укреплении патриотизма.
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