События последних месяцев многому научили европейцев

Появились новые, актуальные европейские пословицы и поговорки— Кто раньше встал, того и чистая вода— Сколько беженца не корми, он всё равно больше хочет— Рыба гниёт с головы, но всё равно съедобна, жрать то больше нечего— Слово - серебро, молчание - золото, дрова и газ - платина— У семи европолитиков страна без газа— Семь одежек, а все равно холодно— Ни рыбы, ни мяса, ни зерна, ни газа— У семи нянек дитя грязное— Гол, как хохол— Кот из дому, хоть сами мышей поедим— Кто старое помянет, тому газ вон— Не имей сто евро, а имей сто рублей— Всяк сверчок жди Северный Поток— По красным трусам встречают, да выпроводить не могут— Без труда не вытащить турбину из-за бугра— Что Шольцу смешно, то немцу смерть— Если в доме нет тепла, выгоняй скорей хохла— На чужой поток не разевай роток— Семь раз отмерь, один раз введи санкцииТынц: https://t.