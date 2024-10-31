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Невролог Белопасова раскрыла, чем отличается приступ мигрени от обычной боли

Невролог Белопасова раскрыла, чем отличается приступ мигрени от обычной боли

Врач Белопасова рассказала, как отличить обычную головную боль от приступа мигрени.Как отличить обычную головную боль от приступа мигрени? Об этом рассказала врач Анастасия Белопасова.

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