Последняя услуга Пашиняна: Путин избавился от третьего лишнего

Коллаж Царьграда Президент России Владимир Путин провёл государственный визит в Азербайджан. Это восьмой визит Путина в Баку за время его президентства и его третья очная встреча с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2024 году.
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