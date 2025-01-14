Санкционный негатив сдерживает покупательную активность

В ожидании инаугурации Дональда Трампа российский рынок сохраняет растущий тренд. Вчерашняя попытка прорваться к 2900 пунктам оказалась неудачной, и не факт, что сегодня индекс МосБиржи сможет взять эту отметку.
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