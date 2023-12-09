Аргентина готовится к инаугурации Хавьера Милея

На церемонию приглашены иностранные лидеры, но Россию будет представлять посол Дмитрий Феоктистов. Каково значение этого мероприятия для международной политики?Инаугурация Хавьера Милея, выигравшего президентские выборы в Аргентине наперекор ранним прогнозам и чуть ли не насмешкам наблюдателей, назначена на 10 декабря.
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