Аргентина готовится к инаугурации Хавьера Милея

На церемонию приглашены иностранные лидеры, но Россию будет представлять посол Дмитрий Феоктистов. Каково значение этого мероприятия для международной политики?Инаугурация Хавьера Милея, выигравшего президентские выборы в Аргентине наперекор ранним прогнозам и чуть ли не насмешкам наблюдателей, назначена на 10 декабря.