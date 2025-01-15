Экс-сотрудник СК угнал авто, врезался в храм, машину ГАИ и автобус во Владивостоке

По данным канала, ранее уволенный подполковник поехал отдыхать во Владивосток из Хабаровска Экс-сотрудник Следственного комитета угнал автомобиль, пытался въехать в храм, протаранил полицейскую машину и автобус во Владивостоке.
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