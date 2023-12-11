Снег сгребли и не вывозят: петербуржцы жалуются на «эвересты» в центре города

В Петербурге небо затянуло перед очередными снегопадами и потеплением. Собранный с улиц и тротуаров снег громоздится грязно-белыми «эверестами» вдоль дорог, как в центре Северной столицы, так и на окраинах.
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