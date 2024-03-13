Претензии ЦБ РФ могут привести к банкротству Euroclear

Российские активы, замороженные Европейским союзом после начала СВО на Украине, вероятно, принесут от 15 до 20 млрд евро прибыли после уплаты налогов до 2027 года, в зависимости от изменения мировых процентных ставок, заявил высокопоставленный чиновник ЕС, на которого ссылается Reuters.