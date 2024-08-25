Ирина Мишина. Расстрелы мирных людей: Наемники истребляют на захваченной ВСУшниками Курской земле всех, кто попадается под рукуЖелание Зеленского удержать занятые русские земли до выборов в США — пустые мечтыВ Курской области — в части, ныне оккупированной ВСУ — продолжается эвакуация мирного населения.
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