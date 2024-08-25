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Холуи Запада, убивая мирных жителей России, явно демонстрируют планируемую ими судьбу Народа России

Холуи Запада, убивая мирных жителей России, явно демонстрируют планируемую ими судьбу Народа России

Ирина Мишина. Расстрелы мирных людей: Наемники истребляют на захваченной ВСУшниками Курской земле всех, кто попадается под рукуЖелание Зеленского удержать занятые русские земли до выборов в США — пустые мечтыВ Курской области — в части, ныне оккупированной ВСУ — продолжается эвакуация мирного населения.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Они думают,что сами останутся целы. А зачем нам мир без России? Сотрем всех и вся!!!!
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14 час.
лл
лина любимцева
жЫдо-бандэрье - каратели, садюги и убийцы. И такими были всегда.
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8 час.

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