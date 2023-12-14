Собянин ввел допгарантию по наблюдению пациентов с сердечной недостаточностью

Собянин продлил проект диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью Проект проактивного диспансерного наблюдения жителей Москвы с хронической сердечной недостаточностью будет продлен на 2024 год.
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