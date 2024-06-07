Угроза многонаправленного наступления: как ВС РФ держат в напряжении ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 7 июня 2024 года Юлия СоколоваПо информации украинского военного портала DeepState, командование ВСУ находится в состоянии тревоги из-за угрозы многонаправленного наступления со стороны российских войск, численность которых превышает полумиллиона.