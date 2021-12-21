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Губернатор Новосибирской области объяснил отказ от QR-кодов в общественном транспорте

Губернатор Новосибирской области объяснил отказ от QR-кодов в общественном транспорте

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, почему система QR-кодов в регионе была внедрена в заведениях общепита и некоторых других сферах, а в общественном транспорте, где концентрация людей гораздо выше, от неё отказались.

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