Выключаем эмоции, включаем ум Объясните мне кто-нибудь, с какой стати мы, россияне, должны беспокоиться о рождаемости приезжих к нам таджиков, узбеков, армян, киргизов, азербайджанцев, сирийцев, афганцев и других иностранных граждан, ставших гражданами России, давая им всю ту социальную поддержку, что даём своим? Может быть, в Таджикистане, Узбекистане, Армении, Кыргызстане, Азербайджане, Сирии, Афганистане люди очень толерантны и прямо обрадуются, если в их страну начнут массово переселяться русские или любые другие европейцы, и сразу вспомнят о правах человека, позволят им создавать диаспоры, дадут всевозможные пособия и жилищные сертификаты, чтобы плодились и размножались, наплевав на коренное население? Это очень сильно вряд ли.
Я стесняюсь спросить, а долго ещё мы будем политкорректными и толерантными с мигрантами?
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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1 час.
Alex Nемо
Про необходимость чёткого введения понятия КОРЕННЫЕ народы России в любой указ предусматривающий какие-либо материальные плюшки из бюджета говорится давно и практически всеми кому не все равно будущее России. Вот только, почему-то, депутаты, которые вроде как выбраны российским народом, больше волнуются о "правах" ценных шпециалистов, а не о защите прав этих самых коренных народов. Может кому не понятна причина?
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1 час.
Людмила Полищук
Сейчас отменяют национальность, которая вообще-то очень многое говорит о культуре человека, а завтра что? Отменят половую принадлежность? Потом мам и пап отменят? И так уже все рабочие места отдали мигрантам. Русским негде работать, и жилка патриотическая ещё сильна, потому русские идут на войну. Незаслуженные дары не сделают мигрантов лучше. Наоборот, им и не надо совершенствоваться и меняться под российские законы, мы их и так "кормим" вкусно, только рот разевай... А русских подавляют и принижают, делают бесправную нацию. Только, господа чиновники, скоро, не успеете оглянуться, мигранты и вас подомнут под себя и заменят... Может вы готовы уехать в другие страны? Только кто вас там ждёт? Кому нужны? Да и русские не помянут вас добрым словом.
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