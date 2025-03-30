Я стесняюсь спросить, а долго ещё мы будем политкорректными и толерантными с мигрантами?

ВУ Варлам Устрялов Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!

Alex Nемо Про необходимость чёткого введения понятия КОРЕННЫЕ народы России в любой указ предусматривающий какие-либо материальные плюшки из бюджета говорится давно и практически всеми кому не все равно будущее России. Вот только, почему-то, депутаты, которые вроде как выбраны российским народом, больше волнуются о "правах" ценных шпециалистов, а не о защите прав этих самых коренных народов. Может кому не понятна причина?