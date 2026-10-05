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Газета.ру

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Российский хоккеист Малкин допустил, что покинет НХЛ после текущего сезона

Российский хоккеист Малкин допустил, что покинет НХЛ после текущего сезона

Российский хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин допустил, что покинет Национальную хоккейную лигу (НХЛ) после текущего сезона, передает в соцсетях журналист Дэн Поташ.

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