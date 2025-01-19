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Раскрыто место, где Зеленский прячется от российских ударов 

Раскрыто место, где Зеленский прячется от российских ударов 

Рогозин ради завершения конфликта на Украине предложил ликвидировать Зеленского и его приспешников. Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с News.

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Комментарии
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V
Valery
Ну, когда же грохнут эту гниду Зельца. Народ заждался. Претендентов тоже жалеть не нужно. Рогозин прав.
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12 час.
ХА
Харченко Александр
Не надо делать из него мученика, виселица ему будет к лицу
Ответить
9 час.
A
Air
Этот жидовской,кровавый клоун до сих пор живой??? А почему не ликвидирован до сих пор??? Почему наши спецслужбы спят???
Ответить
5 час.

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