Медведев прокомментировал наступление российских войск на Днепропетровскую область

«Их (зеленую тлю и ее покровителей) предупреждали. Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле… Дезинсекция против паразитов продолжается», — пишет в Telegram-канале политик.
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