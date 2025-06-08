Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

Медведев прокомментировал наступление российских войск на Днепропетровскую область

«Их (зеленую тлю и ее покровителей) предупреждали. Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле… Дезинсекция против паразитов продолжается», — пишет в Telegram-канале политик.

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