Позволить себе автомобиль за 2,6 млн рублей могут менее 5% новосибирских семей

Регион занял 32 место в рейтинге по доступности автомобилей, даже с учётом кредитования.В Новосибирской области только 16,8% семей могут позволить себе купить в кредит и содержать автомобиль стоимостью в 1 млн рублей.
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