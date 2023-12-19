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Позволить себе автомобиль за 2,6 млн рублей могут менее 5% новосибирских семей

Позволить себе автомобиль за 2,6 млн рублей могут менее 5% новосибирских семей

Регион занял 32 место в рейтинге по доступности автомобилей, даже с учётом кредитования.В Новосибирской области только 16,8% семей могут позволить себе купить в кредит и содержать автомобиль стоимостью в 1 млн рублей.

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