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В Красноярске мальчик не проснулся после введения в медикаментозный сон стоматологами

В Красноярске мальчик не проснулся после введения в медикаментозный сон стоматологами

Красноярск. Красноярский край. Семилетний мальчик умер в Красноярске в кабинете стоматолога. Ребенку лечили зубы в состоянии медикаментозного сна, передает RT со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

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