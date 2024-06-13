В Красноярске мальчик не проснулся после введения в медикаментозный сон стоматологами

Красноярск. Красноярский край. Семилетний мальчик умер в Красноярске в кабинете стоматолога. Ребенку лечили зубы в состоянии медикаментозного сна, передает RT со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
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