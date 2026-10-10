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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спектакль окончен!» Соболев после 3:2 с «Краснодаром»

Александр Соболев выложил пост после победы над « Краснодаром » (3:2) в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ .  Форвард « Зенита » забил победный гол и щаработал удаление для соперника.

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