В двух районах Петербурга введут дорожные ограничения с 1 августа

Как сообщили 30 июля в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Калининском районе с 1 по 2 августа из-за ремонта дорожного покрытия: перекроют движение по Светлановскому проспекту от проспекта Просвещения до Тимуровской улицы, включая части перекрестка с проспектом Просвещения; сузят проезд по Светлановскому проспекту от Тимуровской улицы до Суздальского проспекта.