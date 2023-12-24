У птицефабрик, из-за которых взлетели цены на яйца, оказались удивительные собственники

Разрешать ситуацию пришлось лично президенту 20 декабря 916K прочитали Яичный блокбастер, который раскручивается в России, начинает обрастать подробностями, которые, в свою очередь, подтверждают ранее осторожно высказанные версии о том, что без активного участия представителей власти тут не обошлось, пишет Pensnews.
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