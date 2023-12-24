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У птицефабрик, из-за которых взлетели цены на яйца, оказались удивительные собственники

У птицефабрик, из-за которых взлетели цены на яйца, оказались удивительные собственники

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Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
Правильно, брать владельцев заяица.
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2 час.
МБ
Марина Биченова
Все всё знают, да от этого не легче. Пока не будет настоящей, а показушной борьбы с коррупцией, будем сидеть в этом разлагающемся болоте.
Ответить
1 час.
Сергей Федотов
Нашли всё-таки крайних. А кроме Иркутска, Новосибирска и Кубани у нас яйца никто не потребляет и нигде не производят? Какая-то сова на глобусе.
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33 мин.

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