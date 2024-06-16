Из-за проблем с голосом патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье не смог произнести проповедь после литургии в храме Христа Спасителя.
Патриарх не смог произнести проповедь после литургии
Комментарии
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лл
лина любимцева
Пусть выздоравливает наш уважаемый патриарх Кирилл... ОН, сам того не зная, дважды мне помог. Еще когда не был патриархом, а читал проповеди по телевидению (сейчас такой передачи нет). Дважды были ситуации, когда я не знала, как правильно поступить? Были разные варианты. И ни к одному из них я не могла прийти. А ТУТ, включаю телик, Кирилл читает проповедь на мою проблемную тему и ГОВОРИТ, как следует поступить. Ситуация аналогичная моей. Я сделала, как советовал Кирилл, и все завершилось нормально. И так было 2 раза... через какое-то время... СПАСИБО ЕМУ!!
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