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Патриарх не смог произнести проповедь после литургии

Патриарх не смог произнести проповедь после литургии

Из-за проблем с голосом патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье не смог произнести проповедь после литургии в храме Христа Спасителя.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Пусть выздоравливает наш уважаемый патриарх Кирилл... ОН, сам того не зная, дважды мне помог. Еще когда не был патриархом, а читал проповеди по телевидению (сейчас такой передачи нет). Дважды были ситуации, когда я не знала, как правильно поступить? Были разные варианты. И ни к одному из них я не могла прийти. А ТУТ, включаю телик, Кирилл читает проповедь на  мою проблемную тему  и ГОВОРИТ, как следует поступить. Ситуация аналогичная моей. Я сделала, как советовал Кирилл, и все  завершилось нормально. И так было 2 раза...  через какое-то время... СПАСИБО ЕМУ!!
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