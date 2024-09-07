Ненавидит сигареты, не нужна для рождения детей: 11 странных фактов о шейке матки

Что ты знаешь о шейке матки — этом маленьком, но очень важном органе? Давай проверим! Многие девушки даже не знают, что это за орган — шейка матки.
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