Конференция «Заседание продолжается …» была посвящена 120-летию российского парламентаризма и наследию Сергея Андреевича Муромцева - председателя Государственной думы I созыва, просуществовавшей всего 72 дня.
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