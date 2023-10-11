Власти города отреагировали на жалобы о последствиях сноса кафе на улице Шевченко

Жители Смоленска возмутились, что после закрытия шашлычной в этом месте ничего не приведено в порядок Жители Смоленска возмущены состоянием участка земли на месте бывшей шашлычной на улице Шевченко - после сноса кафе территория находится в «убитом состоянии».
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