Власти города отреагировали на жалобы о последствиях сноса кафе на улице Шевченко

Жители Смоленска возмутились, что после закрытия шашлычной в этом месте ничего не приведено в порядок Жители Смоленска возмущены состоянием участка земли на месте бывшей шашлычной на улице Шевченко - после сноса кафе территория находится в «убитом состоянии».