Тысячи американцев вышли на улицы против политики Трампа

Eduard А что,этихтупиц мигрантгв устраивало,когда их миллиарды старый хрыч Байден передавал на Украину и подливал бензне в пожар войны?

Eduard Напоминаю тупым янки,что Президент США должен работать на жителей США! Не верючтр в США все довольные и богатые! Вашингтон не вся Америка!