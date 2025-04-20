В США тысячи протестующих вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с политикой главы государства Дональда Трампа.
Тысячи американцев вышли на улицы против политики Трампа
Комментарии
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Eduard
А что,этихтупиц мигрантгв устраивало,когда их миллиарды старый хрыч Байден передавал на Украину и подливал бензне в пожар войны?
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16 час.
Eduard
Напоминаю тупым янки,что Президент США должен работать на жителей США! Не верючтр в США все довольные и богатые! Вашингтон не вся Америка!
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16 час.
Eduard
Вы вообще не политики,так что валите домой пока их не продали дома и Украине не передали!!
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16 час.
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