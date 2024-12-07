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Закон, порядок, государство

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В Воронеже транспортные полицейские на остановочном пункте «Березовая Роща» выявили наркосбытчика

Сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков совместно с коллегами Центра кинологической службы Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте на остановочной площадке «Берёзовая Роща» по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств был выявлен и доставлен в дежурную часть линподразделения 25-летний местный житель.

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