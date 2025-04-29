Россия собирается помочь с индийской орбитальной станцией

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация ведёт переговоры с Индийской организацией космических исследований (ISRO), предлагая помощь с проектом индийской национальной орбитальной станции (Bhartiya Antariksh Station, BAS).
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