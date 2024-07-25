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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сан-Хосе» продлил контракт с Труном на два года и 2 млн долларов. Защитник набрал 11 очков в прошлом сезоне

23-летний защитник согласовал новый договор с калифорнийским клубом на два года. Средняя зарплата хоккеиста составит миллиона долларов за сезон.

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