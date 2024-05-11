Британия является одним из крупнейших военных доноров киевского режима, который активно лоббирует поставки оружия Киеву другими странами, при этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют британское оружие для террористических атак по российским регионам, заявил 11 мая директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.