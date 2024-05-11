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В МИД РФ указали на использование ВСУ британского оружия против регионов России

В МИД РФ указали на использование ВСУ британского оружия против регионов России

Британия является одним из крупнейших военных доноров киевского режима, который активно лоббирует поставки оружия Киеву другими странами, при этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют британское оружие для террористических атак по российским регионам, заявил 11 мая директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

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ИП
Игорь Петров
Может пора?
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