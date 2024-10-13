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Малые города и дефективные менеджеры

Малые города и дефективные менеджеры

Попадалось мне недавно высказывание одного из "эффективных менеджеров" о том, что экономически нецелесообразно поддерживать небольшие города и села, а нужно направить все усилия на экономические центры (крупные города).

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Комментарии
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Владимир Соколов
при нынешней механизации столько народу  агрофирме ненужно)) 20-30 человек и хватит. государству строить школу для 5 детей не интересно)) в итоге в деревне нет никого, ни фирмы, ни государства.
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6 час.
Владимир Соколов
в союзе отчаянно не хватало рабочих рук, поэтому сельские поселения принудительно укрупнялись. только в нашем районе сгинуло не мало хуторов и деревень. всех укрупнили. в итоге вся жизнь в городах, а в деревне прозябание.
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6 час.
Я ЕСМЬ
В нашем селе было 800 га молодых плодоносящих виноградников. Был построен завод по выпуску виноградного сока, который поставлялся во все регионы Союза. У всех была работа. А дальше... пришел &quot;эффективный менеджер&quot; в лице Горбачева, объявил &quot;сухой закон по всей стране, и все виноградники выкорчевали, а завод развалили. А заодно и сады уничтожили. Поля до сих пор пустынны.
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6 час.

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