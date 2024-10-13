Малые города и дефективные менеджеры

Владимир Соколов при нынешней механизации столько народу агрофирме ненужно)) 20-30 человек и хватит. государству строить школу для 5 детей не интересно)) в итоге в деревне нет никого, ни фирмы, ни государства.

Владимир Соколов в союзе отчаянно не хватало рабочих рук, поэтому сельские поселения принудительно укрупнялись. только в нашем районе сгинуло не мало хуторов и деревень. всех укрупнили. в итоге вся жизнь в городах, а в деревне прозябание.