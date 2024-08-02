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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэмс Чарания мечтал попасть в НБА, но его отчислили еще на уровне школьной команды

По словам журналиста, он довольно быстро понял, что ему не удастся играть в сильнейшей лиге мира. «Я хотел быть в НБА, но для большинства людей это недостижимая цель.

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