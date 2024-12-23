Белоусова призвали награждать проявивших мужество гражданских лиц за помощь в СВО

С инициативой выступил юрист Соловьев Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв предложил разработать положения, предусматривающие право командира подразделения представлять гражданских лиц, проявивших мужество и героизм, к государственным наградам.
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