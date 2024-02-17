«Умеют воевать только против мирных граждан»: в России отреагировали на решение Зеленского отвести войска из Авдеевки

Войска киевского режима умеют «воевать» только за большие деньги и только против мирных граждан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского, который утверждает, что решение об отводе войск из Авдеевки было принято для сохранения жизни украинских военнослужащих.