Проект «Победа»: как ещё при Сталине хотели запустить первого человека в космос

Бурный этап развития советской космонавтики приходится на 50-60-е годы 20-го века. Именно тогда Советский Союз впервые запустил в космос спутник, а затем осуществил первый полет человека за пределы земной атмосферы.
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