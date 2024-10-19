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Индия и Канада выслали по 6 дипломатов, послы отозваны – разбираемся, что там стряслось

Индия и Канада выслали по 6 дипломатов, послы отозваны – разбираемся, что там стряслось

Канада разругалась с Индией вплоть до взаимной высылки дипломатов! Таково свойство «демократии»: они просто не могут терпеть на планете никаких инакомыслящих людей.

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