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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Нам объявили гибридную войну. Что это значит?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что страны СНГ оказались на пороге гибридной войны. Страны Евросоюза и Запада пытаются рассорить народы СНГ, расколоть устои, которые складывались веками, изнутри.

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