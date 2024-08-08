Нам объявили гибридную войну. Что это значит?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что страны СНГ оказались на пороге гибридной войны. Страны Евросоюза и Запада пытаются рассорить народы СНГ, расколоть устои, которые складывались веками, изнутри.
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