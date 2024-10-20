Технические характеристики AMD Ryzen 7 9800X3D раскрыты перед запуском: базовая час...

Технические характеристики AMD Ryzen 7 9800X3D раскрыты перед запуском: базовая частота 4,7 ГГц и TDP 120 ВтОжидается, что процессор AMD Ryzen 7 9800X3D 3D V-Cache будет представлен на этой неделе, обеспечивая новый уровень игровой производительности, которого не хватало в этом цикле обновления.