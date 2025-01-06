«Русский кулачный бой»: почему на самом деле это боевое искусство утрачено

В отличие от Востока и даже стран Европы, Россия не сохранила своё исконное боевое искусство. Все нынешние «школы», преподающие «русский кулачный бой» в разных его вариантах – в лучшем случае, любительская реконструкция, основанная на добросовестных заблуждениях, в худшем – манипуляция с целью вытрясти из доверчивых граждан деньги.