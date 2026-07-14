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Энциклопедия географа

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Почему я возвращаюсь в Lims Bona Dea Beach: атмосфера и море как главные ценности

Почему я возвращаюсь в Lims Bona Dea Beach: атмосфера и море как главные ценности

Каждый раз, когда я планирую поездку на турецкое побережье, в голове всплывает один и тот же образ: компактный отель, где не нужно думать о дресс-коде на ужин, зато можно выйти из номера и через минуту уже стоять у кромки воды.

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