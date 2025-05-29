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Энциклопедия Техники

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Ученые MIT, пытающиеся разгадать загадку наличия высокомагнитного материала на обратной стороне Луны, обнаружили новые ключи, которые вскоре могут помочь решить эту тайну

﻿﻿Ученые Массачусетского технологического института, пытающиеся разгадать тайну присутствия сильномагнитного материала на обратной стороне Луны, нашли новые подсказки, которые вскоре могут помочь раскрыть эту тайну.

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