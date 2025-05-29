Ученые MIT, пытающиеся разгадать загадку наличия высокомагнитного материала на обратной стороне Луны, обнаружили новые ключи, которые вскоре могут помочь решить эту тайну

Ученые Массачусетского технологического института, пытающиеся разгадать тайну присутствия сильномагнитного материала на обратной стороне Луны, нашли новые подсказки, которые вскоре могут помочь раскрыть эту тайну.
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