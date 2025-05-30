Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 109 подписчиков

Житель Смоленской области внезапно стал мультимиллионером, выиграв в лотерее

Житель Смоленской области внезапно стал мультимиллионером, выиграв в лотерее

Житель Смоленской области Дмитрий выиграл в онлайн-лотерею «Топ 12» сумму более 32 миллионов рублей. По словам победителя, он планирует потратить деньги на покупку квартиры и автомобиля, сообщили в пресс-службе всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея», организованных Минфином России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх