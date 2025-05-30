Житель Смоленской области внезапно стал мультимиллионером, выиграв в лотерее

Житель Смоленской области Дмитрий выиграл в онлайн-лотерею «Топ 12» сумму более 32 миллионов рублей. По словам победителя, он планирует потратить деньги на покупку квартиры и автомобиля, сообщили в пресс-службе всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея», организованных Минфином России.
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