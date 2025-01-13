Тренер Абашкин заявил, что Медведев может хорошо сыграть на Australian Open

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что пятая ракетка мира в мужском рейтинге Даниил Медведев способен показать отличный результат на Australian Open - 2025 благодаря эмоциям от рождения второго ребенка.