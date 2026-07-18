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Русская весна

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Враг ударил по складам WB в Электростали и Котовске: погибли мирные люди (ФОТО)

Враг ударил по складам WB в Электростали и Котовске: погибли мирные люди (ФОТО)

Враг ударил по складам WB в Электростали и Котовске: погибли мирные люди. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что при ударе беспилотника по складу Wildberries в Электростали пострадали 24 человека.

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