Виктор Анисимов Почему мигрантолюбы так яростно рвут свои задницы отстаивая свою точку зрения о якобы несомненной пользе для России в общем, и народа России в частности, которую приносят мигранты? А ларчик тут просто открывается.
Мигранты и мигрантофилы
Комментарии
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Александр Павлов
Донесите это до президента РФ 14 декабря.
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24 мин.
Александр
Под мостом живёшь,брехло?
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6 мин.
Александр
В общей сложности в России на октябрь 2023 года численность безработных составила 2,224 миллиона человек, что на 91 тысячу меньше, чем в сентябре. Автор врёт,как дышит.
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5 мин.
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