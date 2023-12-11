Медвежий угол
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Медвежий угол

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Мигранты и мигрантофилы

Мигранты и мигрантофилы

Виктор Анисимов Почему мигрантолюбы так яростно рвут свои задницы отстаивая свою точку зрения о якобы несомненной пользе для России в общем, и народа России в частности, которую приносят мигранты? А ларчик тут просто открывается.

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Комментарии
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Александр Павлов
Донесите это до президента РФ 14 декабря.
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24 мин.
Александр
Под мостом живёшь,брехло?
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6 мин.
Александр
В общей сложности в России на октябрь 2023 года численность безработных составила 2,224 миллиона человек, что на 91 тысячу меньше, чем в сентябре. Автор врёт,как дышит.
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5 мин.

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