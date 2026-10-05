Про доллар, или почему я не рассчитываю твёрдо на курс в 115 рублей

Подписчики снова спрашивают про курс доллара. Что ж… За последние месяцы ничего принципиально не изменилось, разве что выборы прошли.
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