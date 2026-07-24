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Контрафронт

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Соединенное Королевство: дороги Динас Лейн, Бэк Давкот и Давкот Плейс, а также дороги Шеллингфорд,...

Соединенное Королевство: дороги Динас Лейн, Бэк Давкот и Давкот Плейс, а также дороги Шеллингфорд, Прескот, Ливерпуль, Сомерфорд, Таурус, Террифф, Лорденс и Финчем были закрыты в Хайтоне, Мерсисайд, Англия, с раннего утра по местному времени после того, как четыре человека были убиты и еще один ранен после того, как их машина столкнулась с фонарным столбом.

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